Что безопасней для здоровья компьютер или смартфон?

Модная техника
Модная техника
mylitta
18-06-2017, 11:22

Смартфон и компьютер – польза и вред для здоровья


Современное общество не мыслит жизни без смартфонов, особенно девушки привязались к своим любимым iPhone и другим гаджетам. Девушки любят общаться, а смартфон позволяет быть на связи 24 часа в сутки. Кроме того смартфон открывает окно в целый мир и дает возможность быть в курсе всех новостей. Поэтому сейчас все больше людей выходят в интернет только со смартфона, забыв про ноутбуки и настольные компьютеры.

Это большая ошибка, ведь на самом деле смартфон оказывает больше вреда здоровью, нежели компьютер. Хороший настольный компьютер практически безвреден, а вредное воздействие от смартфона очень многообразно. Это доказано наблюдениями ученых и самой жизнью.

Что безопасней компьютер или смартфон


Вред смартфонов


1. Смартфоны отвлекают от реальности и могут стать причиной несчастных случаев.

2. Мобильные устройства вынуждают все время склонять голову, и тем самым день за днем портят осанку и приводят к искривлению позвоночника.

3. Вред зрению. На экране мобильного все очень мелкое, а самое главное, девочки смотрят в смартфон на ходу и во время движения в транспорте, когда экран дергается, а это создает дополнительную нагрузку на глаза.

4. Вред красоте. Маленький экран иногда вынуждает нас прищуривать глаза, тем самым способствует возникновению морщинок вокруг глаз. Еще наша кожа со временем теряет эластичность, в том числе — из-за постоянного изгиба шеи.

5. Появление прыщей. Учёные провели интересный опыт: взяв у 30-ти случайных добровольцев мобильные телефоны, их проверили на наличие болезнетворных бактерий. Оказалось, что в среднем телефоны в 18 раз грязнее, чем кнопка слива в туалете. Посему, частые контакты экранов с кожей лица могут вызвать появление прыщей. Если вы заботитесь о красоте, пользуйтесь телефонной гарнитурой и чаще протирайте экран смартфона салфетками.

6. Ухудшение слуха. Громкая музыка в наушниках может спровоцировать так называемую индуцированную потерю слуха, когда человеку бывает сложно разобрать речь, особенно при наличии фонового шума.

7. Вред отношениям. Когда мы смотрим в телефон, то не можем уделять должного внимания тому, кто рядом. Смартфон соблазняет нас все новыми и новыми сообщениями, мы отвлекаемся от реальных собеседников, а это портит отношение к нам.

Этим списком вредное воздействие смартфонов не ограничивается, но и перечисленных пунктов достаточно, чтобы задуматься. Смартфон не годится для реальной работы, серьезного чтения и обучения. Даже для покупок, мобильное устройство не так удобно, маленький экран не всегда может передать внешний вид товара.

Что безопасней для здоровья компьютер или смартфон


Современный настольный компьютер почти безвреден для зрения и здоровья в целом. Если грамотно организовать рабочее место, выбрать качественный монитор, клавиатуру и мышь, компьютер принесет исключительно пользу в учебе, работе и развлечениях.

Здесь важно заметить, что речь идет именно о настольном компьютере, монитор которого можно поместить на подходящее расстояние, клавиатуру и мышь тоже расположить самым наилучшим образом. Настольный компьютер позволяет продумать все нюансы и сделать рабочее место по-настоящему удобным. Ноутбук накладывает массу ограничений, особенно если держать его на коленях и брать в постель.

Хорошим решением рабочего места с ноутбуком может стать удобный компьютерный стол, специальное кресло, а еще отдельная клавиатура с мышкой. Только так можно принять удобное положение, когда руки наполовину прижаты к бокам и согнуты под прямым углом, бедра располагаются параллельно полу, ноги стоят, а не болтаются. При этом спина ровная, с небольшими естественными изгибами, поясницу поддерживает специальный выступ кресла, а плечи расслаблены и откинуты назад, макушка головы направлена на потолок. Но обычно с ноутбуком работают где угодно и как угодно, в силу его мобильности.


Что безопасней для здоровья компьютер или смартфон?


Единственным плюсом смартфона перед компьютером тоже является его мобильность. Смартфон всегда с нами, на учебе, работе, отдыхе и даже в постели. Но на самом деле это не всегда плюс, мы не можем отгородиться и отдохнуть от постоянного потока информации.

Если вам хочется использовать современные технологии действительно во благо, используйте для большинства дел и развлечений настольный компьютер, ведь пока не придумали ничего более удобного и полезного. А смартфон нужен лишь для общения, которое тоже надо держать под контролем, и еще для всяких мелочей типа навигатора, вызова такси, музыки и фото.

Вот такие советы для тех, кому хочется заботиться о здоровье, красоте и настоящем комфорте. Хотя современные девушки настолько привыкли к своим смартфонам, что это можно назвать настоящей зависимостью, сравнимой с другими вредными зависимостями…

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