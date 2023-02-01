Что безопасней для здоровья компьютер или смартфон?

Смартфон и компьютер – польза и вред для здоровья
Современное общество не мыслит жизни без смартфонов, особенно девушки привязались к своим любимым iPhone и другим гаджетам. Девушки любят общаться, а смартфон позволяет быть на связи 24 часа в сутки. Кроме того смартфон открывает окно в целый мир и дает возможность быть в курсе всех новостей. Поэтому сейчас все больше людей выходят в интернет только со смартфона, забыв про ноутбуки и настольные компьютеры.
Это большая ошибка, ведь на самом деле смартфон оказывает больше вреда здоровью, нежели компьютер. Хороший настольный компьютер практически безвреден, а вредное воздействие от смартфона очень многообразно. Это доказано наблюдениями ученых и самой жизнью.
Вред смартфонов1.
Смартфоны отвлекают от реальности и могут стать причиной несчастных случаев.2.
Мобильные устройства вынуждают все время склонять голову, и тем самым день за днем портят осанку и приводят к искривлению позвоночника.3.
Вред зрению. На экране мобильного все очень мелкое, а самое главное, девочки смотрят в смартфон на ходу и во время движения в транспорте, когда экран дергается, а это создает дополнительную нагрузку на глаза.4.
Вред красоте. Маленький экран иногда вынуждает нас прищуривать глаза, тем самым способствует возникновению морщинок вокруг глаз
. Еще наша кожа со временем теряет эластичность, в том числе — из-за постоянного изгиба шеи.5.
Появление прыщей. Учёные провели интересный опыт: взяв у 30-ти случайных добровольцев мобильные телефоны, их проверили на наличие болезнетворных бактерий. Оказалось, что в среднем телефоны в 18 раз грязнее, чем кнопка слива в туалете. Посему, частые контакты экранов с кожей лица могут вызвать появление прыщей. Если вы заботитесь о красоте, пользуйтесь телефонной гарнитурой и чаще протирайте экран смартфона салфетками.6.
Ухудшение слуха. Громкая музыка в наушниках может спровоцировать так называемую индуцированную потерю слуха, когда человеку бывает сложно разобрать речь, особенно при наличии фонового шума.7.
Вред отношениям. Когда мы смотрим в телефон, то не можем уделять должного внимания тому, кто рядом. Смартфон соблазняет нас все новыми и новыми сообщениями, мы отвлекаемся от реальных собеседников, а это портит отношение к нам.
Этим списком вредное воздействие смартфонов не ограничивается, но и перечисленных пунктов достаточно, чтобы задуматься. Смартфон не годится для реальной работы, серьезного чтения и обучения. Даже для покупок, мобильное устройство не так удобно, маленький экран не всегда может передать внешний вид товара.
Современный настольный компьютер почти безвреден для зрения и здоровья в целом. Если грамотно организовать рабочее место, выбрать качественный монитор, клавиатуру и мышь, компьютер принесет исключительно пользу в учебе, работе и развлечениях.
Здесь важно заметить, что речь идет именно о настольном компьютере, монитор которого можно поместить на подходящее расстояние, клавиатуру и мышь тоже расположить самым наилучшим образом. Настольный компьютер позволяет продумать все нюансы и сделать рабочее место по-настоящему удобным. Ноутбук накладывает массу ограничений, особенно если держать его на коленях и брать в постель.
Хорошим решением рабочего места с ноутбуком может стать удобный компьютерный стол, специальное кресло, а еще отдельная клавиатура с мышкой. Только так можно принять удобное положение, когда руки наполовину прижаты к бокам и согнуты под прямым углом, бедра располагаются параллельно полу, ноги стоят, а не болтаются. При этом спина ровная, с небольшими естественными изгибами, поясницу поддерживает специальный выступ кресла, а плечи расслаблены и откинуты назад, макушка головы направлена на потолок. Но обычно с ноутбуком работают где угодно и как угодно, в силу его мобильности.
Единственным плюсом смартфона перед компьютером тоже является его мобильность. Смартфон всегда с нами, на учебе, работе, отдыхе и даже в постели. Но на самом деле это не всегда плюс, мы не можем отгородиться и отдохнуть от постоянного потока информации
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Если вам хочется использовать современные технологии действительно во благо, используйте для большинства дел и развлечений настольный компьютер, ведь пока не придумали ничего более удобного и полезного. А смартфон нужен лишь для общения, которое тоже надо держать под контролем, и еще для всяких мелочей типа навигатора, вызова такси, музыки и фото.
Вот такие советы для тех, кому хочется заботиться о здоровье, красоте и настоящем комфорте. Хотя современные девушки настолько привыкли к своим смартфонам, что это можно назвать настоящей зависимостью, сравнимой с другими вредными зависимостями…
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