Что безопасней для здоровья компьютер или смартфон?

Смартфон и компьютер – польза и вред для здоровья

Вред смартфонов

Хорошим решением рабочего места с ноутбуком может стать удобный компьютерный стол, специальное кресло, а еще отдельная клавиатура с мышкой. Только так можно принять удобное положение, когда руки наполовину прижаты к бокам и согнуты под прямым углом, бедра располагаются параллельно полу, ноги стоят, а не болтаются. При этом спина ровная, с небольшими естественными изгибами, поясницу поддерживает специальный выступ кресла, а плечи расслаблены и откинуты назад, макушка головы направлена на потолок. Но обычно с ноутбуком работают где угодно и как угодно, в силу его мобильности.